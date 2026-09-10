Comenzó hoy el juicio oral y público contra Germán Darío Martinelli, acusado del delito de uso de documento falso, en una causa originada por la presentación de avales con firmas presuntamente falsificadas en el marco de las elecciones de delegados de la Cooperativa Limitada de Provisión de Servicios Públicos y Vivienda (Servicoop).

Durante la primera jornada, la fiscal general Ivana Berazategui presentó la acusación y sostuvo que Martinelli utilizó documentación con firmas apócrifas al presentar la Lista N° 55 Blanca para participar de las elecciones de delegados. La conducta fue encuadrada en el delito de uso de documento falso, previsto en el artículo 296 del Código Penal.

Según la acusación fiscal, entre los avales presentados había firmas atribuidas a asociados que manifestaron no haber firmado la documentación. Además, se detectaron firmas atribuidas a personas que habían fallecido antes de la presentación de los avales, realizada en diciembre de 2024. Entre los casos identificados se encuentran asociados fallecidos en 2019, 2022 y 2023.

Durante la jornada declararon testigos que negaron haber firmado los avales y manifestaron no conocer a Martinelli. Por su parte, la defensa sostuvo que no existió dolo ni perjuicio para la Cooperativa.

El debate continuará el próximo jueves cuando la jueza penal María Alejandra Hernández de a conocer el veredicto.