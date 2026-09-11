Un grupo de vecinos de Comodoro Rivadavia decidió ejercer su derecho a peticionar mediante la iniciativa popular, con el objetivo de que se regule e implemente la banca del vecino. La propuesta surge en un contexto social, económico y político marcado por la falta de respuestas a diversas problemáticas territoriales de la ciudad.

Los impulsores sostienen que la voz de la comunidad debe ser escuchada y respondida, y que la banca del vecino permitiría canalizar reclamos y propuestas de manera institucional, garantizando su tratamiento.

La iniciativa invita a todas las instituciones a acompañar el anteproyecto, cuyo único fin es promover la participación ciudadana y fortalecer el vínculo entre los vecinos y las autoridades.