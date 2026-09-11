Un préstamo inicial de 8.000 pesos que se multiplicó hasta 127.000 en un año se convirtió en el caso testigo de una demanda contra Mercado Pago por presunto cobro de intereses abusivos. Según la Asociación de Consumidores Financieros de la República Argentina (ACFRA), las tasas aplicadas superaron el 1.300% anual, muy por encima de los parámetros legales.

El expediente, impulsado por el abogado Diego Espasandín, tramita en el Juzgado Nacional en lo Comercial N° 24 de Buenos Aires. La estrategia busca que la Justicia reconozca el carácter colectivo del reclamo, lo que podría involucrar a siete millones de usuarios de la plataforma.

La discusión se centra en los límites legales de la capitalización de intereses y en qué momento una tasa deja de ser costo financiero para transformarse en una carga desproporcionada. El Código Civil y Comercial habilita a los jueces a reducir intereses abusivos, mientras que la Ley de Defensa del Consumidor exige informar de manera clara la tasa efectiva anual, el costo financiero total y los gastos adicionales.

El caso expone un problema más amplio: las fintech se han convertido en uno de los principales canales de acceso al crédito para sectores sin financiamiento bancario. Sin embargo, la forma de comunicar los préstamos suele ocultar el verdadero costo. Ejemplos muestran que un crédito de 100.000 pesos puede presentarse como una devolución de 109.000, pero al anualizarse la deuda puede escalar hasta un 850%.

La acción colectiva busca frenar el cobro de intereses y determinar cuánto se aplicó por encima de lo permitido, con el objetivo de que esas sumas sean restituidas. El reclamo llega en un contexto de fuerte crecimiento de la mora: entre fines de 2024 y junio de 2026, la irregularidad crediticia de los proveedores no bancarios pasó del 7,3% al 30,1%, mientras que en el sector bancario se multiplicó por siete.

Aunque el Fondo Monetario Internacional (FMI) considera que la situación no compromete la estabilidad financiera, millones de familias enfrentan deudas que dejaron de ser una herramienta de financiamiento para convertirse en una carga imposible de sostener.