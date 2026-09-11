Hoy se recuerda el vigesimoquinto aniversario del atentado contra las Torres Gemelas de Nueva York, perpetrado el 11 de septiembre de 2001 por terroristas de Al Qaeda, una tragedia que dejó miles de muertos y marcó un antes y un después en la historia mundial.

Un nuevo documental titulado “Punto de inflexión: 11-S y la Guerra contra el Terrorismo”, dirigido por Brian Knappenberger, ofrece una mirada distinta: se centra en las consecuencias políticas, sociales y culturales del ataque, así como en el impacto en las familias de las víctimas. La producción aborda cómo el miedo derivado del atentado impulsó decisiones que ampliaron el poder del Estado en materia de vigilancia y seguridad, y analiza el rol de las redes sociales en la propagación de teorías conspirativas y desinformación.

Las secuelas médicas siguen siendo devastadoras. Según datos recientes, 12.161 miembros del Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) han sido diagnosticados con enfermedades vinculadas a la exposición a toxinas en la Zona Cero, y más de 4.257 con cáncer. Testimonios como el de Joe Conzo, técnico de emergencias retirado y sobreviviente, reflejan la lucha diaria contra afecciones graves derivadas de aquella jornada.

Otros protagonistas, como Izzy Miranda, recuerdan el caos y la desesperación de las primeras horas, cuando miles huían mientras bomberos y policías ingresaban a los edificios en busca de sobrevivientes. Muchos de ellos hoy padecen problemas respiratorios y enfermedades crónicas.

La crónica de aquel día describe una ciudad paralizada: hospitales colapsados, aeropuertos cerrados, tropas desplegadas y un país entero en alerta máxima. Incluso edificios cercanos, como el World Trade Center 7, se desplomaron horas después. El ataque fue concebido por Osama Bin Laden, líder de Al Qaeda, abatido en 2011 por fuerzas estadounidenses.

Un cuarto de siglo después, el 11S sigue siendo una herida abierta: un recordatorio de la fragilidad humana, de las consecuencias de la violencia y de la necesidad de preservar la memoria frente a la desinformación.