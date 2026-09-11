Cada 11 de septiembre se conmemora en Argentina el Día del Maestro, instituido en honor a la memoria de Domingo Faustino Sarmiento, quien falleció en esta fecha en 1888. La celebración se extendió a toda América Latina desde 1943, cuando se instauró el Día del Maestro Panamericano.

La jornada busca reconocer la tarea fundamental de enseñar y educar, un trabajo que implica no solo transmitir conocimientos, sino también desarrollar la capacidad de formar ciudadanos críticos y comprometidos.

Como expresó el filósofo español Juan Luis Vives, “Enseñar es aprender dos veces”. La frase refleja la complejidad y el valor de la labor docente, que requiere tanto preparación académica como vocación para guiar a las nuevas generaciones.

En este día, se hace extensivo el saludo y agradecimiento a todos los maestros que, con esfuerzo y dedicación, sostienen la educación como pilar de la sociedad.

¡Feliz Día del Maestro!