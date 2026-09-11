El rumor que circuló durante meses en el mundo del espectáculo finalmente se confirmó: Andrés Gil mantuvo un vínculo con Gimena Accardi, lo que puso a Cande Vetrano en el centro de una situación inesperada.

La historia comenzó en 2025, poco después de la separación de Accardi y Nico Vázquez, cuando versiones en redes sociales vincularon a la actriz con Gil, compañero de elenco y pareja de Vetrano.

En medio de ese conflicto, Cande atravesaba un momento sensible: acababa de convertirse en madre de Pino. Según reveló Pepe Ochoa en televisión, la actriz tomó una decisión personal frente a la infidelidad: “Cande eligió perdonarlo”.

Hoy, Andrés Gil asegura que la pareja está bien y que las especulaciones no afectaron su vínculo. “Por suerte estamos bien. Se dicen muchas cosas… Si uno hace caso a eso, se vuelve loco”, afirmó el actor, quien destacó que disfruta de su presente junto a Cande y su hijo.