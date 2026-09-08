El delantero argentino Lionel Messi aparece en la lista de 30 candidatos al Balón de Oro 2026, que entrega la revista France Football.

Es su 17 nominación para este premio –solo una menos que las del portugués Cristiano Ronaldo, esta vez fuera de la carrera por el galardón,– y la primera en dos años.

Messi es el único ganador del Balón de Oro en ocho ocasiones (2009-2012, 2015, 2019, 2021, 2023).

Como capitán de la selección argentina, Messi la llevó hasta la final de la Copa Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, perdida ante España por 0-1.

El futbolista anotó ocho goles y dio cuatro asistencias en ocho partidos del certamen, tras el cual anunció el fin de su carrera internacional.

Messi debutó con la selección nacional en 2005 y disputó seis Mundiales y siete ediciones de la Copa América.

Con la Albiceleste conquistó las Copas América de 2021 y 2024, la Finalissima 2022 y el Mundial de Catar 2022, además de obtener la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008.

Es el máximo goleador histórico (125) y el jugador con más partidos disputados con la selección de Argentina (207).

La 70 ceremonia de entrega del Balón de Oro tendrá lugar el próximo 26 de octubre en Londres. Desde 2019, el evento se realizaba en París, pero en 2026 se trasladó a la capital del Reino Unido, ya que el primer ganador del premio fue el inglés Stanley Matthews. (Sputnik)