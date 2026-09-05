Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia continúa con su preparación de cara a una nueva temporada de la Liga Nacional y viajará a Chile para disputar una serie de encuentros amistosos ante Leones de Quilpué.

El conjunto patagónico se trasladará a Puerto Aysén, donde permanecerá la semana que viene para continuar con la puesta a punto del plantel dirigido por Pablo Favarel. La gira será una nueva oportunidad para continuar consolidando el equipo de cara al inicio de la temporada 2026/27.

Los amistosos ante Leones se disputarán el 10 y 12 de septiembre. Además, la agenda en Puerto Aysén incluirá una clínica deportiva, prevista para el 11 de septiembre, como parte de las actividades que llevará adelante la institución durante su estadía en territorio chileno.

Los dos encuentros amistosos podrán seguirse en vivo a través del canal oficial de YouTube de Gimnasia.

La gira por Chile será otro paso dentro de la pretemporada, que tiene como objetivo llegar de la mejor manera al inicio de la Liga Nacional, el día 28 de septiembre frente a Lanús.