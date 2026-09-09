(InfoGEI) En julio de 2026, el índice de producción industrial manufacturero mostró una caída del 4,9% respecto a igual mes de 2025.

Doce de las dieciséis divisiones de la industria manufacturera presentaron caídas interanuales, con retrocesos especialmente pronunciados en «Maquinaria y equipo» (-26,7%), «Otros equipos, aparatos e instrumentos» (-31,4%) y «Prendas de vestir, cuero y calzado» (-15,9%), mientras el acumulado enero-julio registró una disminución del 2,6% respecto a igual período de 2025.

En julio de 2026, el índice de producción industrial manufacturero (IPI manufacturero) mostró una caída del 4,9% respecto a igual mes de 2025, según datos oficiales. El acumulado enero-julio de 2026 presentó una disminución del 2,6% respecto a igual período de 2025. El índice de la serie desestacionalizada registró una variación negativa del 5,0% respecto al mes anterior, mientras que el índice serie tendencia-ciclo mostró una disminución del 0,9%.

Doce de las dieciséis divisiones de la industria manufacturera presentaron caídas interanuales en julio. En orden de incidencia, se registraron disminuciones en «Maquinaria y equipo» (-26,7%), «Otros equipos, aparatos e instrumentos» (-31,4%), «Prendas de vestir, cuero y calzado» (-15,9%), «Productos minerales no metálicos» (-12,6%), «Productos de caucho y plástico» (-9,1%), «Muebles y colchones» (-9,1%), «Productos de metal» (-8,4%), «Productos textiles» (-13,0%), «Vehículos automotores» (-5,4%), «Sustancias y productos químicos» (-1,3%), «Alimentos y bebidas» (-0,5%) y «Productos de tabaco» (-12,3%). Por otra parte, se observaron incidencias positivas en «Madera, papel, edición e impresión» (7,1%), «Refinación del petróleo» (8,1%), «Industrias metálicas básicas» (1,6%) y «Otro equipo de transporte» (2,6%).

En cuanto a la construcción, el Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) mostró en julio una baja del 4,5% respecto a igual mes de 2025, aunque el acumulado del año presenta un aumento del 1,7%. En el consumo aparente de insumos para la construcción, se observaron subas en «resto de los insumos» (22,8%), artículos sanitarios (7,0%) y mosaicos (0,7%), mientras que se registraron bajas en asfalto (-23,1%), yeso (-21,2%), ladrillos huecos (-12,9%), cales (-9,8%), hormigón elaborado (-9,5%), cemento portland (-8,1%) y otros materiales. El acumulado enero-julio confirma esta tendencia, con caídas en la mayoría de los insumos clave.