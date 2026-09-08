La nueva medición PISA, que mide los niveles educativos, ubicó a Argentina en el puesto 72 dentro de 92 países, la calificación más baja del país en toda la historia.

El gobierno, a traves de la ministra Sandra Pettovello, le echó la culpa al kirchnerismo, pese a que gobierna Milei hace tres años y a que la propia funcionaria aseguró meses atrás que «con la inversión del gobierno» se iba a mejorar el nivel de la Educación.

Para completar el vocero Adrián Ravier reconoció que, con tal de sostener los precios y el teórico superavit fiscal, hubo que hacer recortes en Educación, algo que Milei y Pettovello niegan que esté sucediendo.

Nuevo capitulo sobre la voltareta de Milei sobre las Islas Malvinas. Ni Eduardo Feinmann le cree.

Todo esto y más en el informe diario del periodista Saúl Gherscovici: