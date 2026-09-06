El presidente Javier Milei y su gobierno no generaron la reacción que esperaban luego de su cadena nacional en la que impostó su supuesto fervor malvinero y patriótico.

El canciller, Pablo Quirno, subió en redes algunas adhesiones, Pero nadie se olvida que hace dos meses apoyaba la venta de pueblos enteros a extranjeros.

Lo que si está funcionando es la justicia a favor del presidente y sus vicios. Apenas un día después de ser designado juez, a instancias del acuerdo Milei-Macri, Pablo Bertuzzi archivó la causa del endeudamiento de Macri y Caputo y limitó el accionar de querellantes en la de la Estafa $Libra.

Todo esto y más en el informe diario del periodista Saúl Gherscovici: