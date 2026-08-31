La deuda y la morosidad contraidas por las familias argentinas, que utilizaron tarjetas y tomaron créditos para llegar a fin de mes, es insostenible pero sigue siendo negada por el gobierno y los voceros principales del presidente Javier Milei, Luis Majul y Mariana Brey.

Brey dijo que no estaba claro si las deudas se habían contraido para comprar comida o electrodomésticos, en tanto que Majul, vaya a saber en base a que estadística, aseguró que la morosidad va en baja.

Todo esto y más en el informe diario del periodista Saúl Gherscovici: