El presidente Javier Milei consiguió hoy la media sanción en Diputados de la reforma del Banco Central de la República Argentina por la que busca seguir manejando el BCRA aunque pierda las elecciones.

Pese a ser el tema central y crítico que atraviesan las familias argentinas, la ooosición no logró el número necesario para tratar proyectos que atiendan la situación de los endeudados.

Rossi comparó a Milei con Neurus y Yaski dijo que estamos viviendo en Mileilandia.

Todo esto y más en el informe diario del periodista Saúl Gherscovici: