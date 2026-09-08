El Gobierno argentino presentará una denuncia penal el lunes contra la petrolera israelí Navitas y sus directivos, así como contra JHI Associates, Inc., con sede en Canadá, y su accionista Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd, por operar en una zona cercana a las islas Malvinas, cuya soberanía disputa con el Reino Unido, dijo la Oficina del Presidente en un comunicado.

«La denuncia se promueve en virtud de que las empresas Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United y JHI Associates Inc. presuntamente cuentan con licencias otorgadas por el ilegítimo gobierno del Reino Unido para la exploración y/o explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte, en violación de las disposiciones establecidas por la Ley N° 26.659», dice el texto publicado en las redes sociales del Gobierno.

La ley 26.659 establece las normas obligatorias para la exploración y explotación de petróleo y gas en el mar argentino, y prohíbe estas actividades si no cuentan con un permiso oficial del país.

La denuncia se dirige contra todos los directores, gerentes, síndicos, miembros del consejo de vigilancia, administradores, mandatarios, representantes o autorizados que hubiesen intervenido en el hecho punible, según el texto.

El jueves, el presidente Javier Milei habia anunciado que el país comenzaría a sancionar a empresas que participen en proyectos de extracción de petroleo en las Malvinas, así como sus accionistas y proveedores.

«La presentación de esta denuncia constituye una acción concreta para proteger los recursos naturales y velar por la soberanía de la República Argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional», dice el comunicado.

La Oficina del Presidente dijo también que se instruyó al ministro de Economía, Luis Caputo, a que se priorice en el presupuesto para 2027 el desarrollo de la Base Naval que se construirá en Tierra del Fuego.

La israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration desarrollan el yacimiento offshore Sea Lion, a unos 220 kilómetros al norte de las islas Malvinas y a aproximadamente 240 kilómetros de Puerto Argentino.

Argentina reclama la soberanía sobre las Islas Malvinas, bajo administración británica desde 1833, y considera al archipiélago parte integrante de su territorio.

El Reino Unido sostiene, por su parte, que corresponde a los habitantes de las islas decidir su estatus político.

Ambos países libraron en 1982 una guerra de 74 días por el control del archipiélago, que terminó con la rendición argentina y dejó 649 militares argentinos y 255 británicos muertos.

La disputa de soberanía continúa abierta en el ámbito internacional, mientras que la ONU ha instado a ambos países a negociar una solución pacífica. (Sputnik)