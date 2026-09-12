La División Búsqueda de Personas de Comodoro Rivadavia solicita la colaboración de la comunidad para localizar a Dalila Mariel Núñez, de 27 años, quien permanece desaparecida desde el pasado 4 de septiembre.

Según la información difundida por la Policía, la joven fue vista por última vez en inmediaciones del barrio Centro de Comodoro Rivadavia.

Ante cualquier información que pueda contribuir a establecer su paradero, se solicita comunicarse con la División Búsqueda de Personas al 297 154-082600, o bien al 101, 911 o a la comisaría más cercana.

La colaboración de la comunidad resulta fundamental para aportar cualquier dato que pueda ayudar en la búsqueda.