El mandatario se reunió con vecinos damnificados por el desplazamiento del cerro, a quienes anunció que se avanzará con un decreto de asignación de lotes con servicios, para brindar una respuesta inmediata a las familias afectadas por el derrumbe. “La peor estafa que se les hizo a cientos de comodorenses fue haberles habilitado la construcción de sus viviendas en una zona que se sabía, por estudios realizados desde el 2002, que era inhabitable”, sostuvo Torres.

El gobernador del Chubut, Ignacio Torres, recorrió en Comodoro Rivadavia uno de los macizos de tierras cedidos por YPF a la Provincia, en el marco de un acuerdo que permitirá destinarlos a las familias afectadas por el desplazamiento del Cerro Hermitte.

El objetivo, destacó el mandatario, es avanzar con la adjudicación de los lotes, la instalación de los servicios y, en una segunda etapa, la construcción de nuevas viviendas para los damnificados de los barrios Los Tilos y Marquesado.

Acompañaron al titular del Ejecutivo los ministros de Hidrocarburos, Federico Ponce, y de Seguridad y Justicia, Héctor Iturrioz; el secretario de Vinculación Ciudadana, Guillermo Almirón; la secretaria general de Gobierno, Macarena Acuipil; el director provincial de Obras Públicas de la Zona Sur, Matías Olmos; diputados provinciales, concejales y vecinos de ambos barrios.

Luego de dialogar con las familias, y tras recorrer los barrios afectados, el mandatario confirmó que se dispondrán lotes con servicios como primera instancia para avanzar hacia una solución definitiva a la demanda habitacional de los damnificados.

Tras la asignación, se realizará la mensura de los lotes y se iniciará el proceso de dotación de servicios. Posteriormente, se avanzará con el proyecto de construcción de las viviendas.

*Reubicación, servicios y nuevas viviendas*

“Cuando reclamamos las tierras de YPF, no era para que se las quedara la Provincia, sino para poder acompañar a los vecinos afectados por el derrumbe del Cerro Hermitte. Por eso vamos a avanzar directamente con un decreto de adjudicación para que cada familia pueda reubicarse”, anunció Torres durante el recorrido.

El Gobernador indicó que las gestiones para formalizar el convenio se llevarán adelante a través del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (IPVyDU).

“La asignación de estos dos macizos permitiría cubrir la demanda de los nuevos damnificados por el derrumbe del cerro”, señaló el mandatario. Además, precisó que en los próximos días se entregarán viviendas a familias de otros barrios afectados también por el desplazamiento del Cerro Hermitte, y remarcó que “desde el día uno estamos trabajando para dar respuesta a todos” los damnificados.

*Acompañamiento a las familias*

Torres sostuvo asimismo que la prioridad es que las familias afectadas puedan acceder a una solución habitacional concreta, con terrenos mensurados, servicios garantizados y la posibilidad de avanzar posteriormente con la construcción de sus viviendas.

“Un lote por sí solo no resuelve el problema. La respuesta tiene que ser integral: tierra, servicios y un proyecto de vivienda que les de a las familias la certeza de que pueden volver a empezar”, expresó el Gobernador, quien remarcó la importancia de no repetir errores del pasado, cuando se “estafó a miles de familias chubutenses, entregándoles lotes sin servicios, porque básicamente les adjudicaron un problema”.

“Vamos a evaluar cada caso en particular para determinar cómo el Estado provincial puede ayudar y acompañar”, remarcó.

Por último, el Gobernador puso en valor la importancia de sostener un diálogo permanente entre los vecinos, la Municipalidad de Comodoro Rivadavia y la Provincia, “para que los vecinos tengan la información de primera mano”.