El Hospital Zonal Alvear de Comodoro Rivadavia, a través de su Unidad de Diabetes, realizará un nuevo encuentro del Ciclo de Educación Diabetológica.

En esta oportunidad se llevará adelante el taller “Vivir Mejor con Diabetes. Derribando mitos”, a cargo de la Lic. Flavia Buttazzi, Educadora en Diabetes.

La actividad busca brindar información clara y basada en evidencia sobre alimentación y cuidados diarios, con el objetivo de favorecer el autocuidado y mejorar la calidad de vida de las personas que viven con diabetes.

El encuentro está dirigido a pacientes con diabetes, familiares, cuidadores y público en general interesado en conocer más sobre la enfermedad y sus cuidados.

La participación será abierta y gratuita, sin inscripción previa.

Cuándo y dónde

El taller se realizará el martes 15 de septiembre a las 10:30 horas, en el Auditorio del Hospital Zonal Alvear, ubicado en Juan Ramón Balcarce 1240, barrio General Mosconi, Comodoro Rivadavia.