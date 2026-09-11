La Municipalidad financia en su totalidad con fondos propios los trabajos de remoción de suelo y drenaje tras el deslizamiento registrado en enero, en beneficio de 122 familias del sector.

La Secretaría de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, continúa con las tareas de estabilización de la ladera del cerro Hermitte en el barrio Médanos, a raíz del deslizamiento registrado el pasado 18 de enero. La intervención resguarda a las 122 familias que habitan las 120 viviendas del sector y se ejecuta en su totalidad con fondos propios del Estado municipal, ante la ausencia de financiamiento por parte del Gobierno Provincial.

Se desplegó equipamiento vial y personal para el armado del obrador, el trazado topográfico, la colocación de estacas de cotas y la remoción inicial de rocas de gran porte en el faldeo del cerro. A la fecha, el plan ejecutivo registra un avance del 70%, con más de 70.000 metros cúbicos de suelo removidos sobre un total previsto de entre 100.000 y 110.000 metros cúbicos, mediante un sistema de terrazas de 5 metros de altura que salvará un desnivel de 40 metros entre las cotas 160 y 200.

El intendente Othar Macharashvili gestionó de manera directa con el sector privado la incorporación de maquinaria pesada, lo que permitió sumar equipos aportados por la operadora PECOM y por la firma CAPSA.

El secretario de Infraestructura, Fernando Ostoich, dijo que “se expuso en persona los resultados del estudio para que los vecinos tengan un panorama de la situación y puedan entender las decisiones que se tomaron, siempre teniendo en claro que no era sólo un caso geológico, sino el futuro de las familias».

Por su parte, el subsecretario de Vialidad Urbana, Walter Navarro, expresó «desde el Estado municipal se avanza rápidamente con el movimiento de suelo y los escalonamientos, trabajos destinados a brindarle a los vecinos del sector respuestas concretas».

Los trabajos se complementan con la construcción de canales de drenaje de agua superficial, el sellado de grietas, la medición constante de la ladera y la evaluación técnica para reducir en 10 metros la cima del cerro.