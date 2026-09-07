Mañana, martes 08 de septiembre, por trabajos en el marco del Plan Anual de Mantenimiento programado del Sistema Acueductos, desde las 12:00hs. y por un lapso de 24hs., se interrumpe el suministro de agua en los siguientes barrios: Laprida, Güemes, Sarmiento, Manantial Rosales, Bella Vista Norte, Megaloteo, Padre Corti, Gesta de Malvinas, Ciudadela, Gas del Estado, Próspero Palazzo, Fuerza Aérea Argentina, Km. 8, Saavedra, zona de chacras de Saavedra, Divina Providencia, un sector de Gral. Mosconi, loteo ex Radio Estación, Los Tres Pinos, Petroleros Privados y un sector de La Floresta.

Asimismo, mañana, desde las 06:00hs. y por un lapso de 12hs., se interrumpe el servicio en los barrios: Centro, Pueyrredón, Roca, Ceferino, 9 de Julio, José Fuchs, 13 de Diciembre, Humberto Beghin y un sector de Stella Maris.