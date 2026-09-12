La Asociación Vecinal René Favaloro, junto a estudiantes de la carrera de Medicina de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), realizará este sábado 12 de septiembre la primera etapa de un Análisis de Situación Integral de Salud (ASIS).

La actividad se desarrollará de 10 a 14 horas y contará con la participación de 60 estudiantes voluntarios, quienes recorrerán diferentes sectores del barrio, debidamente identificados, para realizar encuestas anónimas y digitales en los domicilios.

El objetivo es obtener información concreta sobre la realidad sanitaria del sector, identificar las principales problemáticas y, a partir de los resultados, avanzar en posibles acciones y soluciones para mejorar la salud de la comunidad.

Para aquellos vecinos que prefieran no recibir a los encuestadores en sus viviendas, también habrá un grupo trabajando en la sede de la Asociación Vecinal René Favaloro, donde podrán acercarse a completar el formulario.

La propuesta contempla además un trabajo articulado con diferentes actores de la comunidad, entre ellos la Policía del Chubut, iglesias, comercios, centros de salud, el Grupo Scout Luján, vecinos y voluntarios.

Desde la comisión directiva destacaron que la participación de los vecinos será fundamental para obtener un diagnóstico representativo de la situación del barrio y poder planificar futuras acciones.