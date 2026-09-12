Un mensaje publicado en redes sociales llamó la atención por una propuesta sencilla: ofrecer escucha y compañía a quien esté atravesando un momento difícil.

Gabriel Kleiber contó que habitualmente publica su número de teléfono porque es emprendedor y vende milanesas de pollo. Sin embargo, esta vez decidió darle otro sentido: “Si algún día no necesitás milanesas pero necesitás hablar, ¡es el mismo número!”, expresó.

En su publicación remarcó que no importa la fecha ni haber utilizado un listón amarillo, símbolo asociado a las acciones de prevención y concientización. Su intención, explicó, es estar disponible para escuchar.

“No te voy a solucionar mucho y capaz te cuento mis quilombos, pero te voy a escuchar o acompañar”, escribió, para luego dejar un mensaje central: “Es importante que sigas aquí y que hables con alguien”.

La iniciativa pone nuevamente sobre la mesa la importancia de las redes de contención, la escucha y el acompañamiento cotidiano, especialmente cuando una persona atraviesa una situación de angustia o crisis.

Más allá del gesto solidario, ante una situación de riesgo o una crisis de salud mental es importante recurrir también a servicios de emergencia y profesionales de la salud, ya que el acompañamiento de familiares, amigos o vecinos no reemplaza la asistencia especializada.

Redes de contención en Comodoro Rivadavia

En Comodoro existen distintos espacios a los que se puede recurrir ante una situación de angustia o crisis. El Hospital Regional “Víctor Manuel Sanguinetti” cuenta con el Servicio de Salud Mental y Adicciones y su guardia funciona las 24 horas. El teléfono general del hospital es (0297) 444-2222.

También funciona La Casita, el Dispositivo de Enlace Comunitario de Salud Mental del Hospital Regional, que recientemente incorporó un espacio de escucha y acompañamiento para familiares, amigos y otras personas que integran la red de apoyo de quienes atraviesan un padecimiento de salud mental.

A nivel nacional está disponible la Línea de Orientación y Apoyo en la Urgencia de Salud Mental: 0800-999-0091, gratuita, confidencial y disponible las 24 horas, los 365 días del año. Puede llamar tanto la persona que atraviesa una crisis como un familiar o alguien de su entorno.

Cuando existe riesgo de vida inmediato, se debe llamar al 107 o concurrir a una guardia hospitalaria.