El presidente Javier Milei dio una voltereta en el tema de la soberanía de las Islas Malvinas a instancias de Donald Trump, quien en su visita a Irlanda fue consultado por las Islas, a las que denominó Falklands. El mandatario estadounidense dijo estar dispuesto a ayudar a Gran Bretaña, si es que hay problemas con las mismas.

Mientras tanto, la justicia avanza en la causa por el envío del oro de los argentinos a Londres.

Expertos en cobrar deudas aseguran que es imposible hacerlo porque la gente «no tiene plata». También señalaron que «la clase media ha desaparecido».

Todo esto y más en el informe diario del periodista Saúl Gherscovici: