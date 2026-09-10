El presidente Javier Milei, «malvinero» por las circunstancias, sigue cumpliendo a medias lo prometido en la cadena nacional. No intimó a todas las empresas y tampoco está defendiendo la depredación pesquera. Además, sigue muy firme, en su deseo de viajar en octubre a Londres.

La senadora Juliana Di Tulio dejó en evidencia al titular del BCRA, Santiago Bausili, de haber mentido cuando en el Senado aseguró que el oro argentino estaba en Suiza. La legisladora aseguró que el oro está en Londres y adelantó nuevas denuncias contra el titular del Banco Central, ,el ministro de Economía, Luis Caputo y el presidente Javier Milei.

Todo esto y más también en el informe diario del periodista Saúl Gherscovici: