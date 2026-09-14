Una organización delictiva dedicada al robo de cables de telecomunicaciones fue desarticulada en Mar del Plata tras una investigación de la Policía Federal Argentina (PFA). Como resultado de tres allanamientos, fueron detenidos seis hombres, acusados de integrar la estructura que provocaba cortes de comunicaciones móviles en distintos sectores de la ciudad.

El operativo se realizó en el marco de las acciones impulsadas por el Ministerio de Seguridad Nacional contra el crimen organizado y estuvo a cargo de efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la PFA.

La investigación comenzó a partir de una denuncia presentada por una reconocida empresa de telecomunicaciones, que alertó sobre una serie de robos de cableado de red que habían generado interrupciones en las comunicaciones móviles.

Con intervención del Juzgado Federal N°3 de Mar del Plata, a cargo del juez Santiago Inchausti, la investigación quedó en manos de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Mar del Plata.

El particular método para robar los cables

A partir del análisis de registros fílmicos, tareas de vigilancia y seguimientos, los investigadores lograron identificar a seis sospechosos que formarían parte de la organización.

Según la investigación, la banda contaba con un particular mecanismo para evitar ser descubierta.

Los integrantes utilizaban un camión de carga y una camioneta particular, a los que colocaban identificaciones similares a las de empresas prestadoras de servicios. De esta manera, buscaban aparentar que se encontraban realizando trabajos autorizados en la vía pública.

Además, utilizaban indumentaria laboral y herramientas propias de operarios de servicios, mientras que otros dos vehículos cumplían funciones de apoyo.

Los investigadores instalaron un dispositivo de rastreo GPS en la camioneta y pudieron reconstruir los desplazamientos realizados por los sospechosos y establecer los domicilios relacionados con la organización.

Tres allanamientos y seis detenidos

Con las pruebas reunidas, la Justicia autorizó tres allanamientos realizados de manera simultánea en domicilios ubicados sobre las calles Rosales, Cataluña y 429, en Mar del Plata.

Durante los procedimientos fueron detenidos seis hombres, todos mayores de edad y de nacionalidad argentina.

Uno de los momentos más particulares del operativo ocurrió cuando dos de los sospechosos intentaron escapar desde un tercer piso, arrojándose desde un balcón.

Ambos sufrieron lesiones y debieron ser trasladados a un hospital cercano bajo custodia policial. Para concretar el procedimiento también fue necesaria la intervención de personal especializado de Bomberos de la provincia de Buenos Aires.

Qué encontraron durante los allanamientos

Durante los procedimientos se secuestraron 14 teléfonos celulares, cinco vehículos, $11.266.000 en efectivo y 4.200 dólares.

También fueron incautados una réplica de pistola, recortes de caño de cobre, una bomba de agua, indumentaria utilizada para aparentar ser trabajadores de servicios, tres equipos HT y numerosos bolsones.

Además, los efectivos encontraron varias dosis de marihuana, por lo que también se inició una actuación por infracción a la Ley Nacional de Drogas 23.737.

Entre los elementos secuestrados se encontraban el camión y la camioneta que, según la investigación, eran utilizados para concretar las maniobras delictivas.

Dos de los detenidos, además, contaban con antecedentes por tentativa de robo y robo calificado.

Los seis sospechosos quedaron a disposición de la Justicia Federal junto con los elementos secuestrados y fueron imputados por la sustracción de cableado y por una infracción a la Ley Nacional de Drogas.