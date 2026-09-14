Una nueva campaña solidaria de donación de sangre se lleva adelante para acompañar a Andrea Antonella Gómez, y se solicita la colaboración de la comunidad de Comodoro Rivadavia.

La convocatoria está abierta a donantes de cualquier grupo y factor sanguíneo y se realizará el viernes 25 de septiembre, de 7:00 a 11:00, en el Banco de Sangre del Hospital Regional.

¿Qué requisitos deben cumplir los donantes?

Para poder donar, es necesario:

Ser mayor de 18 años, presentar el DNI original, haber tenido un descanso previo adecuado de al menos seis horas y concurrir habiendo desayunado.

El desayuno debe ser sin lácteos. Se pueden consumir infusiones con azúcar y alimentos como tostadas.

Además, se solicita tener un peso superior a 50 kilos.

La campaña busca sumar la mayor cantidad posible de donantes para ayudar a Andrea y contribuir a mantener las reservas de sangre disponibles para quienes las necesitan.

Cada donación puede ayudar a salvar una vida.

📍 Lugar: Banco de Sangre del Hospital Regional

📅 Fecha: viernes 25 de septiembre

🕖 Horario: de 7:00 a 11:00

🩸 Se recibe cualquier grupo y factor