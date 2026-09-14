La Escuela Secundaria de Formación Técnica Profesional N° 742 “Ciudad del Petróleo” incorporó nuevo equipamiento para fortalecer su espacio de robótica, a través de una entrega realizada por la Agencia Comodoro Conocimiento.

La institución recibió kits de Arduino, placas y sensores, además de distintos componentes electrónicos destinados a las actividades de formación tecnológica que se desarrollan en la escuela.

El equipamiento será utilizado principalmente en el taller de robótica que funciona los días sábados, una propuesta que durante el ciclo 2026 reúne a alrededor de 90 estudiantes.

Herramientas para aprender robótica y automatización

Los kits entregados incluyen placas programables, plaquetas y sensores capaces de captar diferentes señales del entorno. Estos elementos permiten a los estudiantes diseñar, programar y construir sus propios prototipos vinculados con la robótica y la automatización.

Desde Comodoro Conocimiento destacaron que la iniciativa se encuentra vinculada con el trabajo que se desarrolla a través del Club de Robótica, buscando acompañar las propuestas que surgen desde las instituciones educativas.

El gerente ejecutivo de Comodoro Conocimiento, Squillace, señaló que el objetivo es fomentar este tipo de actividades y acompañar a los estudiantes en espacios que combinan aprendizaje y juego.

“Buscamos acompañar la formación de los chicos desde un espacio lúdico y de aprendizaje, brindándoles las herramientas propias del trabajo del futuro”, sostuvo.

Además, remarcó el vínculo que la Agencia mantiene con las escuelas y sus equipos docentes y directivos para conocer sus necesidades y acompañar los proyectos educativos.

Un taller que reúne a 90 estudiantes

La directora de la Escuela N° 742, Sandra Gómez, explicó que el taller de robótica se desarrolla los sábados y que es una propuesta que la institución sostiene desde hace varios años.

Durante este ciclo, aproximadamente 90 jóvenes participan de las actividades.

La directora destacó que el espacio permite a los estudiantes avanzar sobre contenidos vinculados con la currícula y fortalecer sus conocimientos en diferentes áreas.

También valoró especialmente el interés de los alumnos por las propuestas tecnológicas impulsadas desde Comodoro Conocimiento.

“Los chicos siempre tratan de participar en aquellas propuestas que tengan que ver con robótica”, afirmó Gómez.

La incorporación de los nuevos kits permitirá ampliar las posibilidades de trabajo práctico y acercar a los estudiantes a herramientas vinculadas con la programación, la electrónica, la automatización y las nuevas tecnologías.