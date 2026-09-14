La Municipalidad de Comodoro Rivadavia aclaró que durante la mañana de este lunes no se produjo ningún allanamiento ni existió una orden judicial sobre el edificio comunal, luego de las versiones que circularon a lo largo de la jornada.

Según informó oficialmente la comuna, el operativo policial estuvo vinculado al retiro de documentación solicitada por la Fiscalía, que ya había sido puesta a disposición del Poder Judicial.

Desde el Municipio explicaron que el jueves recibieron un oficio de la Fiscalía solicitando determinada documentación. La misma fue entregada y quedó a disposición de la Justicia el viernes 11 de septiembre.

Sin embargo, según señalaron, este lunes se presentaron en el edificio municipal efectivos policiales para retirar el sobre con los expedientes, una situación que generó sorpresa entre las autoridades comunales.

Cuestionaron la presencia de personal antidisturbios

Fuentes municipales manifestaron que habitualmente este tipo de documentación es retirada por un empleado judicial y remarcaron que desconocen las razones por las cuales se presentó un grupo de efectivos policiales armados, con personal antidisturbios y con los rostros cubiertos.

Desde la Municipalidad señalaron que la aclaración tiene como objetivo llevar tranquilidad a la comunidad frente a las versiones sobre un supuesto allanamiento.

Finalmente, el Municipio reiteró que continúa a disposición de la Justicia y adelantó que ampliará la información en caso de contar con nuevos datos.