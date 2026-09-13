Una propuesta diferente invita a hacer una pausa, bajar el ritmo y conectar con el presente: “Meditación con caballos en KAU”.

El encuentro comenzará a las 14:30 horas en KAU y estará destinado exclusivamente a mayores de 18 años. No es necesario contar con experiencia previa en meditación ni haber tenido contacto con caballos.

Durante los primeros 30 minutos, los participantes recorrerán el espacio, se acercarán a los caballos y compartirán una breve charla como preparación para la experiencia.

Luego se realizará una meditación guiada de aproximadamente una hora, acompañada por la presencia de los caballos y el entorno natural.

La propuesta plantea al caballo como un compañero desde su propia presencia, sin buscar una actividad específica con el animal ni esperar una respuesta determinada. La experiencia invita a observar, respirar, sentir y permanecer en el aquí y ahora, prestando atención al cuerpo y a las emociones.

Al finalizar, habrá un espacio de intercambio para compartir lo vivido, poner en palabras las sensaciones y realizar el cierre del encuentro.

“Una pausa para volver al presente. Respirar. Sentir. Conectar”, es la invitación de KAU.

Información para participar

El encuentro comenzará a las 14:30 horas en KAU. Se recomienda asistir con ropa cómoda y abrigo, debido a que puede refrescar durante la actividad.

La propuesta es únicamente para mayores de 18 años y tiene un valor de $60.000 por persona.

Para reservar un lugar, se debe enviar el comprobante de pago al 297 421-9394.