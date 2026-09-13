Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia volvió a imponerse ante Leones de Quilpué. En el segundo amistoso disputado en Puerto Aysén, Chile, el conjunto patagónico ganó con autoridad por 85-55, en la preparación de cara al comienzo de la Liga Nacional de Básquetbol.

El equipo dirigido por Pablo Favarel aprovechó el encuentro para continuar afianzando al equipo, sumando minutos de juego y darle rodaje a un plantel que se encuentra en plena etapa de preparación para la temporada oficial.

Con este triunfo, Gimnasia cerró su participación en la serie de amistosos en territorio chileno y emprenderá este domingo el regreso a Comodoro Rivadavia, el plantel tendrá un día de descanso y retomará los entrenamientos el próximo martes, cuando comenzará a poner el foco en el tramo final de la preparación.

Gimnasia hará su estreno en la nueva temporada de la LNB el próximo 28 de septiembre, cuando visite a Lanús.