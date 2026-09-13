Este domingo 13 de septiembre, Comodoro Rivadavia tendrá una jornada con cielo parcialmente nublado durante la mañana y la noche, mientras que durante la tarde se espera mayormente nublado.

Según el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura mínima será de 5°C y la máxima alcanzará los 17°C.

El dato más destacado será el viento. Durante la mañana soplará del sudoeste, con velocidades de entre 13 y 22 km/h y ráfagas de hasta 50 km/h.

Hacia la tarde, el viento rotará al oeste y aumentará su intensidad, con velocidades de entre 32 y 41 km/h y ráfagas que podrían alcanzar entre 60 y 69 km/h.

Durante la noche, el viento continuará del oeste, con velocidades de entre 23 y 31 km/h y ráfagas de hasta 50 km/h.

Para los próximos días, el pronóstico anticipa temperaturas variables: el lunes tendrá una máxima de 15°C, el martes será el día más frío con una máxima de 11°C, mientras que el miércoles volverán a subir las temperaturas hasta alcanzar los 18°C.