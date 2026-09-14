El Museo Ferroportuario de Comodoro Rivadavia cumple un año más y lo festeja invitando a la comunidad a recorrer su patrimonio histórico. El espacio, que guarda la memoria de la ciudad desde sus orígenes hasta la actualidad, ofrece una experiencia única de viaje en el tiempo a través de objetos, fotografías y relatos que reflejan la vida ferroviaria y portuaria de la región.

La jornada de celebración se desarrolla este lunes con las puertas abiertas de 10 a 18 horas, en la sede del Museo Ferroportuario, con entrada libre y gratuita.

La propuesta busca acercar a vecinos y visitantes a la historia de Comodoro, reafirmando el rol del museo como un lugar de encuentro con la identidad y la memoria colectiva de la ciudad.