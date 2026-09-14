El Club Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia y el Club Deportivo Emba de Puerto Aysén concretaron un acuerdo de cooperación institucional y deportiva para seguir fortaleciendo los lazos entre ambas instituciones y promover el crecimiento del básquetbol en la Patagonia.

El convenio contempla capacitaciones destinadas a entrenadores y preparadores físicos del Club Emba, quienes viajarán a Comodoro Rivadavia para compartir jornadas de formación junto a la estructura deportiva de Gimnasia. Además, se prevé el préstamo de jugadores juveniles, lo que permitirá a los jóvenes chilenos sumar experiencias competitivas y a los comodorenses continuar desarrollándose en instancias de intercambio.

La firma del acuerdo contó con la presencia de Alejandro Bahamonde, propietario del Club Emba; Pablo Ivanoff, presidente de Gimnasia; el mánager deportivo Néstor Chaves; el entrenador Pablo Favarel; y los jugadores Sebastián Carrasco y Felipe Inyaco.

“Para Gimnasia es muy importante poder concretar este convenio. Este vínculo comenzó el año pasado y hoy damos un nuevo paso para contribuir al crecimiento del básquetbol en la región”, expresó Ivanoff.

Por su parte, Bahamonde destacó que este acuerdo abre un camino de crecimiento compartido y manifestó su deseo de ver en el futuro a más jugadores chilenos compitiendo en la Liga Nacional Argentina.