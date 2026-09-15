El Estadio Socios Fundadores continúa con su proceso de renovación y puesta en valor de cara a una nueva temporada de la Liga Nacional de Básquetbol. En este marco, el Club Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia recibió la visita de Ghino Rullo, jefe de Operaciones de Competencias de Clubes de FIBA Américas, quien recorrió las instalaciones y supervisó los distintos avances realizados en el estadio.

Durante su visita, Rullo pudo observar las obras vinculadas a los fondos de cancha, las nuevas tribunas, los vestuarios, los tableros, la cabina de prensa y los espacios destinados a cámaras y fotógrafos, además de los trabajos relacionados con la cartelería y las publicidades que tendrá el estadio durante las competencias.

En las últimas semanas, el Verde avanzó significativamente con la construcción de la parte superior de la Platea C, una obra que se encuentra prácticamente finalizada. A su vez, se inició una nueva etapa de trabajos que contempla la construcción del codo y de una platea superior sobre la F, continuando así con el proyecto de ampliación y modernización de distintos sectores del Socios Fundadores. Estas mejoras permitirán contar con nuevos espacios para los espectadores, manteniendo como prioridad la comodidad, la visibilidad y la circulación dentro del estadio.

El tesorero de Gimnasia, Eduardo Carrasco, destacó la importancia de la visita de FIBA y de continuar adecuando el estadio a las exigencias de las competencias nacionales e internacionales.

“Fue muy importante tener la visita de un referente de FIBA y poder escuchar su mirada, no solamente en infraestructura, sino también en competencia, espectáculo deportivo e ideas para seguir acercando el básquet a la gente y que el público viva una mejor experiencia”, señaló Carrasco.

El dirigente también puso especial énfasis en uno de los principales objetivos de las obras: mejorar la seguridad de los jugadores y, al mismo tiempo, brindar mayor comodidad a los espectadores. En este sentido, los requerimientos planteados por FIBA también significaron un impulso para avanzar con proyectos que el club ya tenía en carpeta, como la ampliación de los fondos de cancha y de diferentes sectores de tribunas.

“Poner en valor la seguridad de los jugadores a la hora de disputar un partido nos motivó y también generó nuevas ideas. Vamos a tener espacios nuevos de tribunas con muy buena visibilidad, circulación y comodidad”, destacó el tesorero.

Los trabajos realizados durante los últimos meses incluyen la adecuación de los dos metros de espacio libre en los fondos de cancha, la instalación de nuevas jirafas, el reacondicionamiento de los pasillos del estadio, la incorporación de nueva cartelería LED y mejoras en diferentes sectores destinados a la prensa y la transmisión de los encuentros.

De esta manera, Con la Liga Nacional a la vuelta de la esquina y el desafío internacional de la BCLA, el Socios Fundadores continúa transformándose con una mirada integral, cuidar a quienes protagonizan cada partido y mejorar las condiciones para que cada hincha pueda disfrutar de una experiencia cada vez mejor para toda la familia de Gimnasia.