Por Gabriel Sánchez

El texto plantea que las pantallas no son simples canales de información, sino un ecosistema digital que moldea silenciosamente lo que recibimos, cómo pensamos y cómo nos relacionamos. Desde la Psicología Social se las entiende como entornos normativos que transforman la interacción humana, ofreciendo incentivos cuantitativos y algoritmos que fragmentan la percepción colectiva.

Este impacto se vuelve más fuerte en la adolescencia, etapa en la que la mirada del grupo de pares es central. Allí, las pantallas trasladan la construcción de la identidad a un escenario de validación pública constante, marcado por el clicktivismo, la comparación inalcanzable y la sobreexposición.

La conducta en los entornos virtuales se regula por métricas visibles —likes, reacciones, vistas— que orientan el comportamiento hacia publicaciones rápidas y de consumo ágil. En síntesis, las pantallas no solo comunican, sino que reconfiguran la atención, el comportamiento y el sentido común, influyendo directamente en la manera en que se construye la identidad y la vida social.

Desinhibición, desindividualización e invisibilidad

La mediación de las pantallas debilita el efecto de la sanción social inmediata (efecto de desinhibición en línea según el Psic. John Suller). En la interacción cara a cara, una conducta impulsiva o desmedida conlleva la desaprobación, el silencio incómodo, la confrontación directa o la exclusión del espacio.

En el entorno digital, el emisor está protegido por la distancia espacial y la pantalla. La falta de esa sanción corporal o visual inmediata crea la ilusión que el acto no tiene consecuencias reales en la «vida real», facilitando que el impulso cognitivo se traduzca directamente en acción (comentario, ataque o ‘cancelación’) sin pasar por el filtro de la autorregulación afectiva. Esto modifica la conducta, facilitando respuestas impulsivas o extremas que raras veces ocurrirían cara a cara. Frente a las pantallas las Personas no actúan aisladamente, sino como conformantes de una audiencia masiva o como parte de un Grupo, lo que genera que la responsabilidad se diluya. La empatía, el respeto y la prudencia se mitigan y son sustituidas por las normas de la plataforma, que premian la inmediatez, la agudeza del ataque o la toma de postura tajante para obtener métricas.

Las plataformas no son escenarios neutros, están diseñadas para acortar el tiempo entre la emoción y la respuesta, la presencia y mención de “te leo en comentarios si me escribís ya, si comentas en los próximos dos minutos te menciono”, botones de reacción inmediata y flujos continuos de contenido estimula el procesamiento Ruta Rápida (emocional, visceral e impulsivo) por sobre el pensamiento reflexivo o de Ruta Lenta.

Al eliminar las pausas naturales de una conversación presencial, la arquitectura digital penaliza la moderación y maximiza las conductas polarizantes. El enfoque deja de ser un proceso únicamente cognitivo e individual para convertirse en un fenómeno coordinado por las plataformas.

Existe una expectativa compartida de disponibilidad permanente, el estar desconectado se interpreta socialmente como desinterés, lo que fuerza a mantener la atención fragmentada entre el entorno físico y el digital. La atención del colectivo es dirigida dinámicamente hacia temas de corta vida. La capacidad del Grupo para reflexionar a fondo sobre un problema se ve sobrepasada por el ciclo constante de nuevas tendencias, los trending topics.

Cámaras de eco y el algoritmo adaptativo

Un algoritmo es un conjunto de pautas de programación que disponen qué se muestra, en qué orden y a quién. La forma en que un Grupo Social construye su realidad se transforma de raíz cuando las interacciones están mediadas por estos algoritmos en este caso adaptativos, ya que alteran su contestación basándose en las respuestas, datos conductuales o el estado emocional de la Persona. Los algoritmos muestran contenido afín a las preferencias previas. Esto genera «cámaras de eco», donde la Persona percibe que su postura es la de la mayoría, distorsionando la percepción de la realidad social.

La discusión en entornos digitales tiende a acentuar los extremos. La falta de contacto humano directo despersonaliza al que piensa distinto, transformándolo en un rival, lo que erosiona la empatía y fragmenta la cohesión social.

Las cámaras de eco en entornos digitales se configuran como un mecanismo de reconfiguración cognitiva y social que alteran profundamente la percepción de la realidad y los vínculos interpersonales.

El algoritmo adaptativo está pensado para operar como un “enganchador” de permanencia frente a la pantalla, y para lograrlo capitaliza los sesgos cognitivos estructurales de la Persona.

Un sesgo es atajo psicológico que causa un desvío en el procesamiento de la información, lo que puede llevar a un juicio inexacto o irracional.

El sesgo de confirmación para generar que la Persona tienda a buscar, interpretar y recordar información con refuerce sus creencias previas. El algoritmo automatiza y acelera este proceso al filtrar pensamientos contradictorios.

El sesgo de disponibilidad que genera la sobreexposición de la Persona a una misma narrativa o tipo de contenido, provocando que se torne su memoria de fácil acceso, aproximándola a sobreestimar la frecuencia y prevalencia real de un fenómeno en el mundo exterior.

El Sesgo del Falso Consenso. Al no observar posturas encontradas en su flujo continuo de publicaciones (feed), la Persona asume que su perspectiva es compartida por la mayoría absoluta de la sociedad. La discrepancia o el pensamiento divergente terminan percibiéndose como una provocación.

Neurofisiología y las pantallas

El contenido alimenta un bucle neurofisiológico. Las publicaciones que despiertan emociones de alta activación (miedo, ira, alegría, sorpresa, asco) disparan la respuesta del sistema límbico, en particular la amígdala, reduciendo la inhibición de la corteza prefrontal. Esto origina respuestas impulsivas como compartir, comentar o reaccionar rápidamente. Junto a ello la secreción de dopamina, responsable de la regulación de la motivación, el placer, el movimiento y el sistema de recompensa. La aprobación digital, alias clicktivismo materializado por likes, comentarios afines, replicaciones, activa el sistema de recompensa dopaminérgico. La validación dentro del Grupo afín refuerza la adopción de posturas cada vez más extremas para mantener el estatus dentro del Grupo de pertenencia.

La mediación tecnológica elimina los moduladores no verbales esenciales para la empatía humana, tono de voz, microexpresiones faciales, la postura y el contacto visual. La ausencia de estas señales produce la deshumanización del interlocutor. Quien sostiene una postura opuesta es percibido como un rival. Se reduce la tolerancia a la frustración por la falta o ausencia de exposición a la contradicción, lo que debilita la capacidad de lidiar con la disonancia y el desacuerdo de mundo no virtual, en donde los problemas no se pueden filtrar o bloquear.

Al disiparse el marco de referencia de la realidad compartida, se dificulta el diálogo social.

La conversación se reduce a monólogos que fragmentan la percepción básica de la realidad social, degradando la intersubjetividad y alterando su esencia.

El impacto más severo de la acumulación de estos monólogos es la pérdida del repertorio básico de hechos, valores y significados sobre el cual una comunidad debate.

Secularmente, las Personas podían disentir respecto de la interpretación o la gestión a un problema social, pero compartían el mismo conjunto de hechos básicos. Hoy, a causa de los monólogos filtrados por la mediación tecnológica, los Grupos habitan universos simbólicos paralelos donde ni siquiera coinciden en qué es real y qué no.

Ante el impedimento de construir sentido común mediante el diálogo, el «nosotros», ya no se sostiene por valores compartidos positivos, sino por la reactividad hacia «ellos/los otros». La conversación se reduce a marcar y denunciar al rival, fortaleciendo la dificultad de la mediación institucional o comunitaria.

En la interacción cara a cara, escuchar al otro implica un proceso de acomodación mental donde la postura propia se flexibiliza. La pantalla, al filtrar la presencialidad, transforma la interacción en la emisión de un enunciado para una audiencia, no para un interlocutor.

El espacio digital estimula un uso del lenguaje centrado en el sí mismo. Se habla hacia muchos o contra un adversario, pero no con una Persona. El resultado es que cada parte busque validar su propia identidad grupal más que comprender la del otro.

La pantalla impone restricciones estructurales a la percepción psicosocial. El diálogo humano depende de señales no verbales, la microexpresión de incomodidad, la pausa, el asentimiento, que regulan la agresividad y activan la sintonía empática. La pantalla elimina lo somático, anestesiando la capacidad de registrar el impacto emocional de las propias palabras en el otro. En lugar de percibir una Persona plena, el algoritmo y la pantalla presentan al otro como un avatar o una etiqueta. Desde la Teoría del contacto intergrupal de Gordon Allport (1897/1967) en el libro La naturaleza de prejuicio en 1954, cuando el «otro» carece de tridimensionalidad humana (cuerpo, mente y espíritu), los prejuicios y los estereotipos no encuentran freno factual que los desmienta.

Los adolescentes la construcción de la identidad y las pantallas

La adolescencia es una etapa caracterizada por la transición de la dependencia familiar hacia la búsqueda de autonomía y la integración en el Grupo de pares. La identidad no es un dato biológico ni un proceso puramente individual, es una construcción interaccional que se moldea a través del espejo social y el contraste con los demás (Charles Cooley en el libro La Naturaleza Humana y el Orden Social, 1904). Cuando esta dinámica se traslada a los entornos digitales, las reglas del juego socioemocional cambian. Las pantallas son escenarios interactivos donde la validación, la comparación y la pertenecía adquieren una dimensión inédita.

El Sociólogo Erving Goffman (1922-1982) planteaba que en la vida social actuamos en dos regiones: la «escena», donde mostramos la mejor versión de nosotros mismos y el “trasfondo” (el espacio privado donde nos relajamos). En el entorno digital, la línea entre ambas regiones se desvanece, obligando a los Adolescentes a mantener una escenificación constante de su vida. Las fotos, videos y estados reflejan una versión idealizada. El adolescente aprende a proyectar lo que el Grupo de afinidad valora (estética visual, estatus, sentido del humor, popularidad). La vulnerabilidad, el aburrimiento o la tristeza suelen ser invisibilizados en las redes, lo que lleva al desarrollo de un «yo digital» desconectado de la experiencia emocional real.

Tradicionalmente, el reconocimiento social se percibía mediante gestos, sonrisas, invitaciones o miradas. En entornos digitales, la aceptación social fue metrificada. Los likes, comentarios y reproducciones operan como reforzadores sociales inmediatos. La incertidumbre sobre si una publicación «va a funcionar» activa sistemas de búsqueda de aprobación constantes.

La autoimagen del Adolescente depende de la respuesta del algoritmo y de la audiencia. Si la métrica es alta, hay validación y pertenecía; si es baja, surge la percepción de rechazo o invisibilidad grupal.

Según la Teoría de la Comparación Social del Psicólogo Social Leon Festinger (1919/1989), las Personas evaluamos nuestras propias opiniones y capacidades comparándonos con los demás. Antes, el Grupo de referencia del Adolescente eran sus compañeros del Barrio, del Club, Escuela, Deporte, de una Banda. Hoy, la comparación se realiza contra estándares globales e impracticables? (influencers, modelos, figuras públicas), lo que puede provocar sentimientos de insuficiencia y distorsión de la imagen de sí mismo. Para pertenecer, el Adolescente adopta tendencias, lenguajes, estéticas y rituales digitales. La necesidad de no quedar excluido (FOMO) activa la adopción de comportamientos masivos para ser aceptado dentro del endogrupo.

El Grupo de pares en la adolescencia tiene un poder sancionador formidable. En el entorno digital, este poder se potencia por la persistencia y el alcance de las interacciones.

El linchamiento digital o la «cancelación» entre pares no quedan confinados a un solo espacio, persigue al Adolescente hasta su habitación pantalla mediante, eliminando los espacios de resguardo emocional. La constante exposición al juicio ajeno fomenta una autoconciencia extrema y el temor al ridículo, condicionando la libertad para experimentar diferentes roles e identidades, un proceso crucial en esta etapa del desarrollo.

Reclamar la casa

Escribir sobre este Ecosistema lo tomo como un acto de toma de conciencia no un ejercicio de tecnofobia o demonización de las pantallas, ni tampoco una alegoría para el retorno de la era analógica. Si el vocablo griego Eco significa es la casa que habitamos, debiéramos preguntarnos bajo qué reglas queremos sostener su diseño. Se trata de desenmascarar la estructura deliberada que transforma la atención en mercancía y la empatía en reactividad.

Cuando la validación métrica remplaza al abrazo, cuando el sesgo reemplaza al diálogo y la pantalla corta la tridimensionalidad del otro, la vida social no solo se digitaliza, se empobrece. La urgencia psicoeducativa radica, precisamente, en devolverles a las Personas, en especial a los jóvenes, el dominio sobre su tiempo, sus vínculos y su propia identidad.

Recuperar el control no requiere destruir las herramientas, sino cambiar la posición desde la cual nos relacionamos con ellas. Significa transitar de la reacción automática a la pausa reflexiva, de la búsqueda ansiosa de métricas a la presencia plena.

Al final del día, las pantallas seguirán estando. La decisión crítica está relacionada a que si vamos a permitir que continúen moldeando quiénes somos, o si decidiremos finalmente volver a ser los arquitectos de nuestro propio hogar.