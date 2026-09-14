El uso de romero y laurel en infusión es una práctica difundida en diversas tradiciones populares que combina un efecto práctico con un valor simbólico. Preparada con ramas de romero y hojas de laurel hervidas en agua, la mezcla se aplica en la entrada de la casa mediante un pulverizador.

En lo práctico, los compuestos aromáticos de estas hierbas ayudan a mantener alejados insectos del entorno, aunque su efecto es temporal y limitado.

En el plano energético, el romero se asocia con la protección, purificación y renovación, mientras que el laurel se vincula con la prosperidad, éxito y buena fortuna. Por ello, se recomienda rociar la puerta, el marco o el felpudo una o dos veces por semana, como parte de rituales de limpieza y armonización del hogar.

La combinación de ambas hierbas no solo aporta un aroma agradable, sino que también es considerada un muro protector simbólico, capaz de atraer abundancia y nuevas oportunidades.