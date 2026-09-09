Quitar pelusas, pelos y polvo de los pisos suele ser una de las tareas más tediosas del hogar. Sin embargo, un truco casero comenzó a ganar popularidad por su sencillez y efectividad: envolver las cerdas de la escoba con una bolsa de plástico antes de barrer.

El método funciona porque el plástico genera electricidad estática al entrar en contacto con distintas superficies, lo que favorece la captación de partículas livianas como cabellos, pelusas y polvo fino. De esta manera, la bolsa actúa como complemento de las cerdas tradicionales y ayuda a que parte de la suciedad quede contenida en ella, reduciendo la acumulación en la escoba.

Otra ventaja es que facilita la limpieza en lugares de difícil acceso, como debajo de camas, sillones o mesas bajas, donde suelen acumularse residuos pequeños. Además, puede aplicarse en diferentes tipos de pisos: cerámica, porcelanato, vinilo, madera y laminados, siempre considerando las características de cada material.

El procedimiento es simple:

Guardar bolsas de plástico limpias para reutilizarlas.

Colocar una bolsa alrededor de las cerdas de la escoba y ajustarla con un nudo firme.

Barrer con normalidad y, al finalizar, retirar la bolsa para contener los residuos.

Desechar la suciedad y reutilizar la bolsa si está en buen estado.

Este recurso no reemplaza una limpieza profunda ni herramientas específicas, pero resulta útil en hogares con mascotas o gran acumulación de cabellos y pelusas, además de promover la reutilización de bolsas antes de desecharlas.