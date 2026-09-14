Luego del éxito de su primera edición en el Predio Ferial, Comodoro Food Truck prepara un nuevo encuentro que esta vez tendrá como escenario el Paseo Costero de Km 5.

Bajo la propuesta “Trenes, Mar & Sabores”, la actividad se desarrollará el sábado 19 de septiembre, de 14 a 00 horas, y el domingo 20, de 13 a 22, con entrada libre y gratuita.

La nueva edición volverá a reunir food trucks, gastronómicos, artesanos, productores y emprendedores, además de un patio de fuegos y shows en vivo. La propuesta busca generar un espacio para disfrutar en familia y, al mismo tiempo, brindar una vidriera para quienes producen y emprenden en la ciudad.

Un stand para tomar mate y contar historias

Entre las propuestas estará Yerba Mate Cerro Chenque, emprendimiento inspirado en la identidad de Comodoro Rivadavia y su naturaleza.

Su stand tendrá una particularidad; contará con un sector especialmente preparado para realizar entrevistas, desde donde La Posta Comodorense acompañará a los emprendedores y protagonistas de Comodoro Food Truck, dando a conocer sus productos, proyectos y las historias que hay detrás de cada iniciativa.

El mate será el punto de encuentro para las conversaciones, en un espacio que buscará combinar comunicación, identidad local y emprendedurismo durante las dos jornadas.

Después de la buena respuesta obtenida en el Predio Ferial, Comodoro Food Truck redobla la apuesta y se traslada a Km 5, con dos días de sabores, música, producción local y encuentro junto al mar.