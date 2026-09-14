En un concurrido Plenario de la Comisión Directiva, Cuerpo de Delegados y Congresales, el Secretario General Jorge Ávila cruzó las medidas de fuerza impulsadas por sectores empresariales que paralizan la actividad productiva en las áreas operadas por PeCom. Denunció un lockout patronal y que “si nosotros tocamos una sola camioneta, vamos todos presos”.

Anunció una asamblea en el yacimiento para este martes con el objetivo de garantizar el derecho a trabajar y resguardar las fuentes laborales de la cuenca.

La Comisión Directiva del Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut, encabezada por su Secretario General Jorge ‘Loma’ Ávila, analizó la compleja coyuntura que atraviesa la Cuenca del Golfo San Jorge tras la parálisis operativa en el yacimiento Manantiales Behr, atribuida de forma directa a un boicot y lockout llevado adelante por firmas contratistas del sector de transporte.

Denuncia de ‘lockout patronal’ y llamado a la realidad de la Cuenca

El secretario general del Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut, Jorge «Loma» Ávila, cruzó duramente a los propietarios de flotas de transporte tras la parálisis en el yacimiento Manantiales Behr. El dirigente sostuvo que la medida no responde a una reivindicación laboral de los trabajadores, sino a un «edicto o bloqueo empresarial» motivado por disputas de tarifas con las operadoras, advirtiendo sobre la llamativa inacción judicial ante la retención e impunidad con la que se movilizaron unidades operativas.

En ese sentido, Ávila remarcó la diferencia de trato que existe cuando el reclamo proviene de la clase trabajadora en comparación con el sector patronal. Cuestionó que las contratistas no hayan radicado ninguna denuncia formal por el uso indebido o la toma de las camionetas en los yacimientos, señalando que si un delegado sindical realizara un acto similar terminaría detenido de inmediato, lo que a su criterio evidencia una maniobra concertada entre empresarios para frenar la actividad.

El líder sindicalista instó a los dueños de los camiones a entender la coyuntura de una Cuenca madura y golpeada que viene de atravesar duros procesos de despidos. Ávila fue categórico al afirmar que los costos y esquemas del pasado ya no aplican con las nuevas operadoras y que pretender «hacerse millonarios con un camioncito» resulta inviable en el contexto actual, por lo que reafirmó que el gremio defenderá la continuidad productiva y el derecho a trabajar de sus afiliados.

Plenario de los Cuerpos Orgánicos

Durante la asamblea y posterior rueda de prensa, el conductor de la organización sindical fue enfático al denunciar las irregularidades en las medidas adoptadas por dueños de flotas y equipamiento: “Esto no es un conflicto social ni una lucha salarial de los trabajadores; estamos en presencia de un claro paro empresarial y patronal. Hay empresarios que no entienden que el mercado cambió, que la Cuenca es madura y que las nuevas operadoras trabajan bajo esquemas y costos distintos a los que imponía YPF”.

En ese sentido, Ávila expuso la pasividad institucional frente al uso indebido de vehículos y maquinarias de las firmas operadoras para bloquear accesos, situación que no ha derivado en acciones legales por parte de las contratistas involucradas. “Si un trabajador o un delegado sindical tomara una camioneta de un yacimiento, automáticamente terminaría detenido. Sin embargo, en este caso las empresas prestaron o permitieron el retiro de sus unidades para montar este bloqueo y ni siquiera radicaron una denuncia formal”, remarcó el dirigente.

Adaptación tecnológica, preservación del empleo y compromiso con la inversión

El titular del gremio petrolero recordó que la institución ha realizado concesiones y esfuerzos de reestructuración para evitar despidos masivos y sostener el empleo en la región. Mencionó como ejemplo la absorción de nuevas tecnologías y la flexibilización en categorías laborales de los equipos de perforación y mantenimiento para sostener los contratos operativos.

“Hemos hecho un esfuerzo enorme para que la industria funcione y para traer inversiones a la provincia. Acabamos de lograr la reactivación e inauguración de un perforador del grupo Crown Point en El Tordillo tras tres años de inactividad, y hoy este bloqueo empresarial impide que el equipo pueda entrar en servicio en Manantiales Behr. No podemos tolerar que se atente contra el esfuerzo colectivo de miles de familias petroleras”, enfatizó Ávila.

Respecto al contexto provincial, el líder gremial lamentó la falta de celeridad por parte de la Justicia e instó a los organismos competentes a intervenir con firmeza para restablecer la legalidad operativa en los yacimientos. Asimismo, valoró las gestiones en materia de seguridad comprometidas por el Poder Ejecutivo Provincial para resguardar los puestos de trabajo.

Plan de acción: Asamblea informativa en el Yacimiento

Finalmente, el Plenario resolvió por unanimidad mantener una postura activa en las bases para garantizar la normalización de las tareas de producción y mantenimiento de la infraestructura.

“Nosotros tomamos la decisión institucional de subir a trabajar. Mañana a las 8 de la mañana nos haremos presentes todo el Cuerpo de Delegados y la Comisión Directiva en Manantiales Behr para llevar adelante una asamblea pacífica, entablar el diálogo correspondiente y defender el derecho constitucional al trabajo. Los yacimientos son de los trabajadores y los sindicatos somos quienes cuidamos la sustentabilidad de la actividad”, concluyó Jorge Ávila.