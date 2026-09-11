María Gutiérrez Prane, docente chubutense que hace tres meses, con respeto y altura, le reclamó al gobernador Ignacio Torres por los salarios de la provincia, fue sancionada en la vispera del Día del maestro, que se celebra hoy.

“Me instruyeron un sumario hace 10 días porque di una entrevista a un medio durante horario de trabajo, dejando de lado mi derecho de expresión y si lo hacía en mi tiempo de refrigerio”, indicó.

Sentenció que “Pasa que el gobernador se cree que es un señor feudal y que no se lo puede interpelar, eso es lo que estamos haciendo los trabajadores” y agregó que “Somos la provincia en el lugar 21 entre los salarios de los trabajadores de la educación, ahora se pone el ojo en mí y lo que se trata es de aleccionar a los compañeros con el látigo del Estado”.

Luego explicitó que “El gobernador llegó a esta provincia sin ningún plan y siempre está improvisando, pero creo que tenía un plan sistemático de llevar adelante con los trabajadores y lo esta ejecutando. Esperaba esta sanción porque desde hace mucho tiempo los trabajadores palpamos su pensamiento maquiavélico y cruel; pero eso esperaba decisiones como esta”.

Gutiérrez Prane denunció que “Después de esta mediatización de lo que sucedió cuando salía de mi primer trabajo en la Ex CORFO y estaciono mi auto frente a la residencia del gobernador, hace unos 40 días cayó frente a mis pies un cuchillo como una amenaza muy tumbera. No sé si estaba apoyada en el techo del auto o si lo abrieron para ponerlo dentro. Hay 15 cámaras que rodean la residencia y nadie me dio explicaciones. Esta es la forma en que aplica las políticas públicas de este gobierno.

“No hice la denuncia porque es caer sobre lo mismo, hace mucho tiempo que están tratando de amedrentarme, callar a los trabajadores y que tienen un blindaje mediático con las pautas, pero no se puede tapar el sol con un dedo. Por más que corra jugando con chicos del interior no va a poder lavar su imagen agresiva, misógina y de hambreador de trabajadores”, explicó.

Por último, señaló que “Les deseo a todos los colegas un feliz día del maestro. Hay una frase que dice que podrán cortar todas las flores, pero nunca podrán cortar la primavera. Los que abrazamos esta profesión la queremos y la cuidamos y nunca nos vamos arrepentir de haberla tomado, que esta patronal nacional y provincial se halla encargado de hostigarnos y maltratarnos no significa que compremos ese papel lamentable que están haciendo”.

El repudio de ATECh