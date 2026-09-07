Soledad García, referente del Sindicato de Vialidad Nacional en Chubut, expresó a ABC Radio por FM Records su preocupación por el nuevo retiro voluntario que se impulsa desde el gobierno nacional.

“Van a sacar un retiro voluntario, todavía no lo informaron oficialmente, pero ya esta circulando en el sistema. Esperemos que no lo hagan. LO que están buscando, como no pudieron el año pasado desmantelar Vialidad, están realizando esta persecución psicológica. A nadie le conviene porque es muy difícil encontrar otro trabajo, pero nos vienen presionando atrasos en los sueldos y sin que podamos comprar nada en el distrito”.

Luego explicó que “La ruta tiene una vida útil y después de un cierto tiempo hay que hacerle una obra, pero lo importante es hacerle un buen mantenimiento para que la obra dure más. Al no dejarnos hacer los elementos básicos para el mantenimiento y sin que se puedan reemplazar las abalanzas que nos permiten evitar pesos excedidos en los ejes”.

García manifestó que “Hace poco reconocieron que desde hace dos años se están quedando con el dinero que se recauda con el impuesto a los combustibles que debe destinarse a la reparación y no las están invirtiendo como dice la ley que debe destinarse para obras y mantenimiento”.

Por último, resaltó que “Estamos haciendo asambleas y reuniones agrupándonos por provincias para protestar en las rutas más deterioradas para mostrándole a la gente que queremos mejorar las rutas, pero no nos mandan los fondos. Queremos que Vialidad salga adelante por nuestros sueldos, pero esencialmente por la seguridad vial que aumenta los accidente en las rutas. En Chubut ya perdimos siete trabajadores y en todo el país fueron 609 trabajadores de Vialidad”.