El Sindicato de Trabajadores Camioneros de Chubut, que conduce Jorge Taboada, advirtió sobre un nuevo cambio operativo que la empresa PECOM pretende implementar en el yacimiento Beber de Manantiales. Según denunciaron los trabajadores, la utilización de bandejas o canastos para el traslado de caños entre locaciones podría desplazar tareas que actualmente realizan los trabajadores de carga sólida y poner en riesgo más de 80 puestos de trabajo.

Desde el Sindicato de Trabajadores Camioneros de Chubut señalaron que el reclamo comenzó desde el primer momento en que los trabajadores tomaron conocimiento de la modificación y remarcaron que la organización gremial acompaña el planteo “desde el día cero”.

La preocupación está vinculada con la decisión de implementar un nuevo sistema de bandejas o canastos para trasladar caños de una locación a otra. Según explicaron los trabajadores, inicialmente se informó que el mecanismo tendría como único objetivo dejar los caños dentro del canasto. Sin embargo, posteriormente se habría ampliado su utilización, generando un escenario que podría reemplazar tareas que actualmente corresponden a los trabajadores de carga sólida.

“Primero dijeron que era solamente para dejar los caños dentro del canasto. Después nos encontramos con la novedad de que ellos se llevan el canasto a la siguiente locación”, explicó uno de los trabajadores involucrados en el reclamo.

Desde Camioneros advierten que la situación genera una fuerte incertidumbre y cuestionan que una modificación de estas características se haya planteado sin una discusión previa con los trabajadores y su representación gremial. “Lo más preocupante es que en ningún momento desde la operadora se explicó qué es lo que quieren implementar con esto”, señalaron.

Para los trabajadores, detrás de la modificación operativa podría existir un proceso de reducción de costos y de personal. “Lo que nos da para pensar es que esto es reducción de personal, es economía, reducción de personal”, sostuvo uno de los trabajadores, quien advirtió que el mismo transporte podría terminar realizando tareas que actualmente generan puestos laborales específicos.

El sindicato acompaña el reclamo y reclama definiciones concretas sobre el alcance de la medida y sus consecuencias laborales. “Desde el día cero tenemos el acompañamiento del Sindicato de Camioneros presente con nosotros, llevando adelante este reclamo”, remarcaron.

La advertencia sindical apunta ahora a evitar que una modificación presentada como meramente operativa termine convirtiéndose en una decisión que impacte directamente sobre el empleo. Para Camioneros, no se trata solamente de un cambio en la modalidad de trabajo: está en juego la continuidad de más de 80 puestos laborales.

Iniciativa

En este marco, cabe destacar que los trabajadores por propia iniciativa, comenzaron con una retención de servicios y en forma posterior a la misma, solicitaron el acompañamiento sindical.