El presidente Javier Milei sigue perdido en el mundo de redes y de manera preocupante. Ahora subió un vídeo donde se muestra como líder de una banda de presidentes de derecha quien cantan contra el socialismo .

Milei es el guitarrista, Trump toca la batería y en estos tiempos donde los propios creadores de IA admiten sobre su peligro para la humanidad, el que canta y comanda es un robot.

Mañana da una clase de Malvinas a los legisladores de LLA.

Adorni pidió más tiempo para presentar su declaración jurada, esa que hace 5 meses, Milei dijo que estaba lista.

Todo esto y más en el informe diario del periodista Saúl Gherscovici: