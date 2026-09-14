La Municipalidad de Comodoro Rivadavia, a través de la Dirección General de Tránsito, comunicó que se encuentra en ejecución la reparación de la calzada sobre la Avenida Hipólito Yrigoyen, en el tramo comprendido entre calle Belgrano y Avenida Celestina Iparraguirre de Escribano.

Durante el desarrollo de las tareas, el tránsito en la zona podrá verse afectado con eventuales demoras, por lo que se solicita a los automovilistas conducir con precaución y, en lo posible, optar por vías alternativas de circulación.

La medida busca mejorar las condiciones de la calzada y garantizar mayor seguridad vial en uno de los corredores más transitados de la ciudad.