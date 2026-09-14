La Fiscalía retiró este lunes cuatro expedientes originales de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, en el marco de la denuncia presentada por el concejal Omar Latancia. Los documentos corresponden a obras como las garitas, las veredas de la Plaza Martín y un estacionamiento del Barrio Centro de 2024, entre otros.

El secretario de Gobierno, Maximiliano Ostoich, explicó a través de la posta comodorense que la documentación había sido solicitada formalmente por el Ministerio Público Fiscal y que el municipio la puso a disposición dentro del plazo de 72 horas. “El viernes avisamos que ya estaba lista para retirar y hoy vinieron a buscarla”, señaló.

Lo que llamó la atención fue el operativo con personal de la Brigada, algo que Ostoich consideró “exagerado”, ya que habitualmente los expedientes son retirados por empleados de Fiscalía sin despliegues especiales. “Nosotros no tomamos esa decisión, supongo que alguien lo resolvió de esa manera, pero no era necesario”, agregó.

El funcionario remarcó que no se trató de un allanamiento, sino de un procedimiento de entrega voluntaria de documentación. También indicó que, en caso de que la justicia requiera otros expedientes, el municipio los pondrá a disposición.

El funcionario insistió en que la Municipalidad busca transparentar su accionar y acompañar el proceso judicial, aunque remarcó que la forma en que se realizó el operativo “llamó la atención” por su despliegue inusual.