Un grave incidente ocurrió en Puerto Madryn cuando un joven de 26 años intentó subir a un colectivo con un equipo de mate y el termo con agua caliente se le cayó, provocando quemaduras a un bebé de seis meses que viajaba en brazos de su madre.

El niño fue trasladado de inmediato para recibir atención médica y permanece internado en estado estable, según el último parte oficial.

La Fiscalía informó que el imputado será investigado por el delito de lesiones graves culposas. La audiencia está prevista para este martes, en el marco de la causa que busca esclarecer responsabilidades por el hecho.