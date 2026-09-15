Los choferes autoconvocados de la ex empresa Patagonia Argentina anunciaron que realizarán una denuncia pública contra el Ejecutivo Municipal y el Concejo Deliberante de Comodoro Rivadavia, en virtud de los compromisos incumplidos con los trabajadores que quedaron fuera de la firma MR y por la falta de incorporación de las unidades de transporte comprometidas.

La convocatoria está dirigida a los medios de prensa, con el objetivo de dar a conocer la situación y visibilizar el reclamo.

El encuentro se llevará a cabo el miércoles 16 de septiembre a las 10 horas, en calle Grecia 640.