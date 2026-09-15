El Gobierno del Chubut llamó a licitación para la finalización del establecimiento educativo del barrio Stella Maris, que permanece paralizado desde septiembre de 2023. La obra demandará una inversión superior a los 4.400 millones de pesos y brindará una solución edilicia definitiva a más de 250 estudiantes, que actualmente deben cursar en una sede alternativa.

El Gobierno Provincial, a través de la Secretaría de Infraestructura, Energía y Planificación, y en el marco del Plan Galina, oficializó el llamado a licitación para la reactivación, adecuación y terminación de la Escuela N° 7717 del barrio Stella Maris de Comodoro Rivadavia.

El establecimiento, al que asisten más de 250 alumnos, se encuentra, desde hace años y por un incumplimiento institucional que data del 2023, funcionando en un antiguo edificio de la asociación vecinal del barrio, y adaptándose a un espacio que no fue concebido estrictamente para ese fin.

Una solución definitiva a un reclamo de larga data

Iniciada durante la gestión anterior con un presupuesto que quedó rápidamente desactualizado, la obra quedó paralizada en septiembre de 2023 con apenas un 25% de avance: sin instalaciones eléctricas, cloacas ni ventanas.

Gracias a la importancia que la actual gestión le otorga a poner en valor la infraestructura educativa, sumado a una fuerte política de reactivación de obras estratégicas que dinamicen las economías regionales, el proyecto vuelve a ponerse en marcha con presupuesto formal y plazos de ejecución concretos.

La obra se desarrollará en planta baja y primer piso, con una superficie total cubierta de 2.040,48 metros cuadrados. En la planta habrá una sala de audio y video, biblioteca, cuatro aulas, núcleo sanitario, sala de máquinas y torre de tanques. Por su parte, la planta alta contará con seis aulas, laboratorio de Ciencias, kiosco, biblioteca, núcleo de servicios y sala de máquinas.

La apertura de sobres se realizará el próximo 25 de septiembre a las 11 hs, en el Salón de Usos Múltiples de Vialidad Provincial, en la ciudad de Rawson. Las empresas interesadas deberán acreditar una capacidad de ejecución anual superior a los $2.000 millones en arquitectura y presentar una garantía de oferta superior a los $44 millones. El plazo de ejecución previsto es de 780 días corridos.