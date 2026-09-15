El cineasta chileno Patricio Guzmán, considerado uno de los documentalistas más importantes de Latinoamérica y reconocido internacionalmente por obras como «La batalla de Chile» y «Nostalgia de la luz», falleció este martes a los 85 años en París, Francia.

«Lamentamos profundamente el fallecimiento de Patricio Guzmán, a los 85 años; uno de los documentalistas más importantes de la historia del cine chileno y una figura fundamental del cine documental a nivel mundial, Guzmán dedicó su extensa trayectoria a explorar la memoria», informó la agencia chilena audiovisual CinemaChile a través de un comunicado.

El realizador falleció durante la mañana en un hospital de París a causa de un paro cardiorrespiratorio, luego de enfrentar diversos problemas de salud durante los últimos años.

Guzmán, quien nació en Santiago en 1941, desarrolló una carrera de más de cinco décadas marcada principalmente por la reconstrucción de la memoria histórica y política de Chile, particularmente el Gobierno del expresidente Salvador Allende (1970-1973), el golpe de Estado de 1973 y la posterior dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

Una de sus obras más reconocidas fue la trilogía documental «La batalla de Chile», realizada entre 1975 y 1979 a partir de imágenes registradas durante los últimos meses del Gobierno de Allende y el golpe de Estado encabezado por Pinochet.

Tras el golpe militar, Guzmán fue detenido y permaneció recluido en el Estadio Nacional de Santiago, tras lo cual abandonó Chile en noviembre de 1973 y desarrolló gran parte de su carrera en el extranjero.

Su trayectoria recibió numerosos reconocimientos internacionales, entre ellos el Oso de Plata del Festival Internacional de Cine de Berlín por «El botón de nácar» en 2015 y el premio Ojo de Oro del Festival de Cannes al mejor documental por «La cordillera de los sueños» en 2019.

El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), publicó un mensaje lamentando el fallecimiento de Guzmán y afirmó que sus obras «han sido fundamentales para la memoria colectiva de la sociedad chilena, permitiendo a distintas generaciones conocer y reflexionar sobre nuestro pasado reciente, la importancia de la democracia y los derechos humanos».

En 2023, el Estado chileno le concedió el Premio Nacional de Artes de la Representación y Audiovisuales, el principal reconocimiento del país en su disciplina.

Guzmán también fue fundador del Festival Internacional de Documentales de Santiago (FIDOCS) y en 2013 fue invitado a integrar la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos.