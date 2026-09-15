El próximo sábado 19 de septiembre, desde las 16 horas, se llevará a cabo en el predio del Costanera Shopping la segunda edición de “Moda en Construcción”, una propuesta que busca poner en valor la moda sustentable, el diseño independiente y la producción local.

La iniciativa cuenta con el acompañamiento de Comodoro Conocimiento, cuyo titular Rubén Zárate destacó que el evento refleja la mirada del Municipio en torno a la economía circular, promoviendo la reutilización y reparación de materiales para generar nuevas oportunidades de producción.

La organizadora Solange Freile subrayó que la pasarela es también una excusa para abrir conversaciones sobre la comunidad en construcción y el desarrollo de la ciudad.

Además de impulsar la innovación y el desarrollo económico local, el encuentro tendrá un fin solidario: lo recaudado será destinado a la forestación de los barrios creados para las familias desplazadas por el Cerro Hermitte, sumando una acción concreta de compromiso con la comunidad.