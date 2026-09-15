



El área de Ordenamiento Territorial revocó la adjudicación de un terreno público que había sido comercializado irregularmente entre particulares. La medida reafirma el control sobre las tierras fiscales y su destino social y habitacional.

Luego de detectar una transacción inmobiliaria irregular que infringía las normativas vigentes sobre el uso de tierras públicas, la Municipalidad concretó la recuperación formal de un lote fiscal ubicado en el barrio Radio Estación. A partir de esta situación, la Secretaría de Ordenamiento Territorial actuó de oficio y avanzó con la revocatoria administrativa de la adjudicación original, restituyendo el dominio del inmueble al Municipio.

Al respecto, el secretario de Ordenamiento Territorial, Bruno Hernández, afirmó “no vamos a permitir que las tierras fiscales, que son de todos los comodorenses y que deben cumplir un fin social o habitacional, sean tratadas como un negocio inmobiliario ilegal. Este lote había sido entregado en 2022 y detectamos que se había concretado una venta totalmente antirreglamentaria”.

En ese sentido, el funcionario sostuvo que el Municipio continuará fortaleciendo el ordenamiento territorial y el control sobre el suelo público. “Seguimos trabajando junto a las áreas legales y técnicas para ordenar el ejido urbano. Cada lote que recuperamos es una herramienta más que vuelve al Estado para ser destinada a quienes realmente lo necesitan bajo las vías legales correspondientes, y vamos a seguir cayendo con todo el peso de la normativa sobre estas irregularidades”, indicó.

Cabe recordar que la normativa municipal prohíbe la venta, alquiler o cesión de lotes fiscales adjudicados. Asimismo, se informó que se profundizarán las auditorías y fiscalizaciones en los distintos barrios de la ciudad, con el objetivo de detectar maniobras irregulares y garantizar el cumplimiento de las disposiciones vigentes, por lo que se solicita la colaboración de los vecinos para reportar cualquier maniobra sospechosa o intento de comercialización ilegal de tierras fiscales a través de los canales oficiales de atención y control de la Municipalidad.